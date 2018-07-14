سلامة: يجب إنشاء نظام محاسبة عام وإعادة توزيع عائدات النفط وإعادة تشكيل الجيش

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على ضرورة إنشاء نظام محاسبة عام، ونظام لإعادة توزيع عائدات النفط، وإعادة تشكيل جيش وطني ونظام تعليمي.

وأشار سلامة في حديثه لمجلة “إيملي” الفرنسية اليوم السبت، إلى أنه لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في ليبيا خلال عام واحد، مؤكدا صعوبة الوضع في دول مثل ليبيا أو العراق، حيث يكون الموقف حرجًا بشكل خاص، على حد قوله.

وقال سلامة: إن “ليبيا بلد تشظى إلى ألف قطعة، خاصة بسبب التدخل الخارجي الذي أنهى الديكتاتورية في البلاد، وكان لهذه الديكتاتورية عديد العيوب، لكنها حافظت على استقرار بلد بحجم فرنسا ثلاث مرات”.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أن الاستنتاج الذي استخلصه من التجربتين العراقية والليبية هو أنه “لا ينبغي أبدًا إسقاط الديكتاتور إذا لم يكن أحد يعرف بالضبط ماذا سيحل محله؟”.

وأوضح غسان سلامة، أنه ليس في نيته إنشاء ديكتاتور جديد، ويريد مساعدة الليبيين على اتخاذ القرارات الصحيحة لبدء عملية إعادة البناء، لكنه قال: “يجب ألا نتوهم أن ما نضعه على القضبان سيتحقق أمامنا الآن، أعتقد أن الأمر سيستغرق جيلاً على الأقل لإعادة بناء الدولة وجعل الأمور أفضل”.

وتشهد ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية حادة، أدت إلى انقسام المؤسسات السيادية للدولة بين غرب البلاد وشرقها، رغم الجهود المحلية والدولية للوصول إلى حل للأزمة وتوحيد المؤسسات.

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