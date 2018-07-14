وزير التعليم: نجاح الامتحانات “هيبة وطن”

وصف وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل في لقاء خاص في برنامج البلاد على 218 نيوز نجاح تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية بأنه عودة لـ”هيبة الوطن”.

وقال عثمان إن الشهادة الثانوية الليبية فقدت الكثير من تقييمها خلال الأعوام الماضية حول العالم.

وأضاف أن كثيراً من الفرص تضيع بسبب إعادة التقييم الذي تجريه عدد من الدول والمنظمات حول قوة الشهادة.

وقال إن الوزارة تهدف للحصول على تقييم منصف وعادل لجميع الطلاب.

وقال إن ذلك سيساعد الوزارة كذلك في إعادة تقييم المعلمين والمناهج والعملية التعليمية بالكامل.

وأشار الوزير إلى أن معظم المؤسسات اشتركت في إنجاح تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.

وأثنى على دور أفراد وزارة الداخلية الذين أمنوا مقرات الامتحانات التي يرتادها عدد كبير من الطلاب.

يذكر أن أكثر من 58 ألف طالب يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية في مختلف أرجاء ليبيا.

وانطلقت الامتحانات بشكل متزامن في جميع مناطق ليبيا صباح السبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية