المتوسط _ محمد السيد

قال مصدر مطلع: إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يقدم إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن حول آخر تطورات الأزمة الليبية الإثنين القادم.

كما أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، بحث ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغريني، العملية السياسية في ليبيا.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، التقى اليوم السبت، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، في حضور، زير الخارجية محمد الطاهر سيالة في طرابلس.

وبحث اللقاء آخر المستجدات منذ أحداث الهلال النفطي وسبل السير قدماً بخطة عمل الأمم المتحدة.

The post المبعوث الأممي يقدم إحاطته لمجلس الأمن حول تطورات ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية