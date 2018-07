المتوسط

أرسل عضو المجلس البلدي سرت ورئيس لجنة البنية التحتية بالمجلس غيث عبدالله اوحيدة، خطابا إلى عميد المجلس البلدي بسرت مختار خليفة المعداني، يقترح فيه ترشيح 5 أسماء للالتحاق إلى لجنة العطاءات بالبلدية.

وتضمنت قائمة الترشيحات أسماء، محمد أحمد أخشيم رئيسا للجنة، وحامد محمد عبد السلام نائبا للرئيس، ومصباح عبد الله أحواس عضوا قانونيا، ومحمد عمر شقلوف عضوا ماليا، ومراجع أحمد ميلاد عضوا.

