مصدر عسكري: أنباء إرسال القيادة العامة «ابسيط» لطرابلس للتفاوض «غير صحيحة»

المتوسط:

نفى مصدر عسكري مسؤول رفيع المستوى صحة ما يُشاع حول إرسال القيادة أي وفد عسكري للتفاوض أو أي مهام أخرى في مدينة طرابلس أو غيرها من مُدن المنطقة الغربية.

وأكد المصدر أن كل ما يُنشر من بعض الضباط التابعين للقوات المسلحة حول تواجدهم في الغرب هي اجتهادات أو أمور شخصية.

وكانت مصادر أمنية وتقارير إعلامية كشفت عن تكليف آمر الكتيبة 101 التابعة للجيش الليبي النقيب محمد بسيط من قبل القيادة العامة للجيش الليبي برئاسة وفد عسكري لزيارة طرابلس”، وأن بسيط متواجد في مدينة طرابلس منذ صباح الأربعاء الماضي”.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يلقي آمر كتيبة 101 النقيب محمد بسيط بيانًا يجمعه مع عدد من القادة العسكريين دون أن تذكر تفاصيل أكثر”.

يشار أن النقيب محمد بسيط يشغل منصب آمراً للكتيبة 101 في مدينة أجدابيا شرقي البلاد، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية قبل تكليفه برئاسة الوفد العسكري والانتقال إلى العاصمة الليبية طرابلس وكان ضمن الكتائب المكلفة بتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية المتطرفة خلال الفترة الماضية.

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