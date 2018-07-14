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طلاب الثانوية يبدؤون امتحاناتهم

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية في مختلف المدن الليبية صباح السبت، حيث يخوض الامتحانات أكثر من 58 ألف طالب.

وواكبت عدسة 218 الامتحانات في عدد من المدن، حيث توجه الطلاب إلى لجان الامتحانات الموجودة في المدارس، بينما توجه الطلاب في العاصمة خوضها في جامعة طرابلس.

وأثنى وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل خلال لقاء خاص مع قناة 218 نيوز على جهود الداخلية في تأمين الطلاب في أول أيام الامتحانات.

من جانبه تفقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني سير الامتحانات في عدد من المدارس رفقة وزير التعليم بالمؤقتة فوزي عبد الرحيم بومريز.

وتستمر الامتحانات التي بدأت في 15 يوليو، حتى 26 من الشهر الجاري، في أكثر من 55 منطقة تعليمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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