تعرف على تطورات الأوضاع في درنة

قال مصدر عسكري من الكتيبة 102 مشاه من بمنطقة مرتوبة إن محاور القتال بوسط المدينة شهدت اليوم السبت مواجهات عنيفة في الجزء المتبقي من حي المغار والممتد من مسجد الرشيد إلى أزقة المدينة القديمة والقريبة من سوق الظلام ومرورا بها عبر عمارة الأوقاف الى وسط المدينة في شارع الفنار.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن ضغطا ناريا مازال مستمرا من قبل القوات المسلحة الليبية على آخر جيوب الجماعات الارهابية في حي المغار من اجل استعادته من سيطرة تلك العناصر الإرهابية وتطهيره منها.

وأشار المصدر أن عنصرين من القوات المسلحة استشهدا اليوم وهما الجندي “عماد عطية المنصوري” والجندي “الشريف ماشاء الله بوجازية”، كما جرح الجندي “محمد فرج عوكيش”.

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