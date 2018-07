المتوسط:

لقى جنديين تابعين للقوات المسلحة العربية الليبية من الكتيبة102مشاة مصرعهما، مساء أمس السبت، إثر اشتباكات الجيش مع العناصر الإرهابية بمدينة درنة.

وأوضح مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أن الجنديين من سكان بلدة مرتوبة جنوب مدينة درنة ويدعى عماد عطيه امعروي المنصوري والشريف ماشاءالله الدامي بوجازيه.

وكانت قد أعلنت مصادر طلعة، مقتل أبرز العناصر الإرهابية وأخطرها لدي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل ويدعي سمير بومريوحه، خلال المواجهات الدائرة مع القوات المسلحة الليبية في منطقة المغار أمس.

The post مقتل جنديين من الجيش إثر اشتباكات درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية