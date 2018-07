وزير تعليم “الوفاق”: امتحانات الثانوية تذكرنا بأيام الثورة ولن يحدث تسريب للأسئلة

المتوسط – سامر أبو وردة

قال وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، إن ما حدث اليوم في التجربة الجديدة لامتحانات الشهادة الثانوية يمثل استرجاعا لـ”هيبة الوطن”، لافتاً إلى أن الشهادة الثانوية الليبية كانت قد فقدت الكثير من تقييمها خلال السنوات الماضية، حول العالم.

وأضاف عبد الجليل، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، مساء أمس السبت، أن الوزارة وقال إن الوزارة تستهدف للحصول على تقييم منصف وعادل لجميع الطلاب، من خلال التجربة الجديدة للامتحانات بإجرائها داخل الجامعات، مضيفاً أن هذا التقييم سيعطي مؤشرات يتم من خلالها رفع مستوى التعليم في المجالات الأخرى.

وأشاد عبد الجليل، بالدور الكبير الذي بذله أفراد وزارة الداخلية لتأمين مقرات الامتحانات، وأثنى على التعاون الكبير من وزارة الحكم المحلي وعمداء البلديات، وخصوصاً بلدية طرابلس، بحسب قوله.

وتابع، “اللحمة الوطنية التي شاهدناها اليوم، بين قطاعات الدولة، تذكرنا بأيام الثورة، عندما كانت الناس كلها متضامنة مع بعضها”

وحول ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات، قال عثمان، إن الوزارة قد أعدت خطة لمنع تسريب الامتحانات، مضيفاً أن هناك متابعة دقيقة لصفحات التواصل الاجتماعي، التي يتابعها الطلاب، لتحديد موقع اللجنة والطالب الذي قام بتسريبها، مضيفاً، أن هناك تدابير أمنية تم اتخاذها منذ العام الماضي، وسيتم انتهاجها هذا العام، بعدما أثبتت نجاحاً، بحسب قوله، مؤكداً أنه لم يكن هناك تسريب للأسئلة العام الماضي، لأول مرة منذ سنوات، مشدداً على أنه لن يكون هناك تسريب هذا العام.

وأكمل، “الامتحانات جزء مهم من منظومة إصلاحات كبيرة تقوم بها الوزارة لتطوير العملية التعليمية، من خلال إعادة كتابة المناهج وإدخال اللغة الانجليزية من الصف الأول، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات التنظيمية، مثل موضوع الواجبات وموضوع منع العنف وتقييم المعلمين ووضع خطة لتدريبهم، وذلك بالنسبة للتعليم العلم”، مضيفاً أن هناك الكثير أيضاً في التعليم العالي، في الدراسات العليا، في الداخل والخارج.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية قد انطلقت صباح أمس السبت، حيث يخوض أكثر من 58 ألف طالب الامتحانات، بشكل متزامن، في جميع مناطق ليبيا

