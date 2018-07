المتوسط:

أنطلقت مساء أمس السبت، حملة تنظيف لمصيف بلدية طرابلس تحت شعار “بيئتنا وشواطئنا أمانة في أعناقنا.

وجاءت الحملة بدعوة من الفرقة الثالثة من كشاف حي الأندلس مع القائد الرائع نوري ألياس ومساهمة من المواطنين وكان اليوم هو المرحلة الأولى من الحملة.

