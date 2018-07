وزير “تعليم الوفاق”  يثني على جهود الداخلية في تأمين الامتحانات

المتوسط:

أثني وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، على دور أفراد وزارة الداخلية في تأمين مقرات امتحانات شهادة الثانوية.

وأكد “عبد الجليل”، في تصريحات متلفزة، مساء أمس السبت، أن نجاح تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية عودة لهيبة الوطن، مضيفًا أن الثانوية الليبية فقدت الكثير من تقييمها خلال الأعوام الماضية.

وأضاف الوزير، أن كثيراً من الفرص تضيع بسبب إعادة التقييم الذي تجريه عدد من الدول والمنظمات حول قوة الشهادة، مؤكدًا أن الوزارة تهدف للحصول على تقييم منصف وعادل لجميع الطلاب.

يذكر أن أكثر من 58 ألف طالب يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية في مختلف أرجاء ليبيا، وتستمر الامتحانات التي بدأت في 15 يوليو، حتى 26 من الشهر الجاري، في أكثر من 55 منطقة تعليمية.

