“موغريني” تبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في طرابلس

قامت الممثل الأعلى للسياسات الأمنية و الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فردريكا موغريني، مساء أمس السبت، بزيارة رسمية إلى ليبيا يرافقها وفد رفيع المستوى.

وألتقت خلال الزيارة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر حمودة سيالة بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، تطورات المشهد السياسي في ليبيا كما بحثا سبل تطوير التعاون بين دولة ليبيا و الاتحاد الأوروبي و الدعم الذي يقدمه الاتحاد في مجالات عدة على رأسها تقديم الدعم الفني و التقني لتأمين الحدود الليبية من خلال بعثته إلى ليبيا ( اليوبام ).

وتطرق الاجتماع، إلى تطوير التعاون في مجال التعليم وتقديم المنح الدراسية للطلبة الليبيين، بالإضافة إلى تطوير التعاون في القطاع الصحي و العمل على تنظيم زيارات ميدانية لأطباء أوروبيين متخصصين للمستشفيات و المصحات الليبية.

وأتفق الطرفان بالعمل على مواصلة المباحثات حول توقيع أتفاق إطاري للتعاون بين دولة ليبيا و الإتحاد الأوروبي .

ومن جانبها، أكدت “موغريني، الأهمية التي يوليها الاتحاد للتعاون مع ليبيا في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.

وكان في استقبال و توديع الضيفة مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية السفير لؤي بهجت الترجمان ونورالدين عبدالرحمن مازن القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية في بروكسل وأحمد عمر الأربد مسئول الإعلام بوزارة الخارجية الليبية.

