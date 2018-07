“صحة المؤقتة” تبحث آليات تنفيذ مشاريـع محطات المياه بطبـرق

المتوسط:

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، المكلف من رئاسة الوزراء بمتابعة مشاريع بلدية طبرق، سعد عقوب، اجتماعًا امس السبت، لبحث آليات تنفيذ مشاريـع محطات المياه بالبلدية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في مدينة طبرق، إلى متابعة مشاريع المدينة، التي تم الإعداد لها خلال الفترة الماضية، ومنها عدد اثني عشر مشروعا لمحطة المياه التي تنفذها الهيئة العامة للمياه.

وحضر الاجتماع عميد بلدية طبرق، ووكيل ديوانها، ومدير المشروعات بهيئة الموارد المائية.

وأتفق المجتمعون، على وضع جدولا زمنيا للتنفيذ بشكل سريع، وإعداد جدول للمستحقات المالية للشركات المنفذة.

