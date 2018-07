“الوطنية لحقوق الإنسان” تدين الاختطاف والاعتقال التعسفي بالجبل الغربي

المتوسط:

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا، حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي المتبادل لعدد كبير من المواطنين بمناطق مزدة والقريات بالجبل الغربي على أساس الهوية الاجتماعية ، فيما بين قبيلتي المشاشية والزنتان على مدار ما يزيد عن شهر.

وأكدت اللجنة الوطنية، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، مساء أمس السبت، أنه مازال حالات الاختطاف المتبادل مستمرة، معربة عن قلقها من تصاعد حالات الاختطاف لعدد كبير من المواطنين.

وطالبت اللجنة، حكماء وأعيان قبائل المشاشية والزنتان والمجالس البلدية لمدن الزنتان ومزدة والشقيقة بالتدخل العاجل للوقف الفوري لعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع المحتجزين و المختطفين على أساس الهوية الاجتماعية فيما بين الطرفين، وتجنب استمرار هذه الحوادث المؤسفة من الاختطافات والاعتقالات المتبادلة، والعمل علي إنهاء أسباب التوثر والحيلوله دونما تصاعد الأوضاع لما قد لا يحمد عقباه.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكماء وأعيان قبائل المشاشية والزنتان، للاحتكام للغة العقل والحكمة والحوار الاجتماعي لحل جميع الإشكاليات بدلا من اللجوء لأساليب استفاء الحق بذات ولممارسة الاختطاف والاعتقال التعسفي والذي يعد أعمال إجرامية يحاسب عليها القانون، والعمل فيما بينهم علي احتواء الأزمة وتجنب التصعيد ونزع فتيل التوتر.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مجالس الحكماء والأعيان والمصالحة الوطنية بتدخل العاجل لراب الصدع وتهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوثر وللحيلولة دونما تصاعد الأوضاع فيما بين القبيلتين والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار الوطني بالمنطقة .

