وفد “خارجية الوفاق” يزور منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى في سان سلفادور

المتوسط:

زار وفد من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني برئاسة لطفي المغربي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، دول أمريكا الوسطى التي شملت كل من بنما و كوبا و السلفادور.

واستقبل الوفد، فينيسيو سيريزو أمين عام منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى في العاصمة سان سلفادور بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس.

وتم تسليم رسالة وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة المتضمنة طلب ليبيا الانضمام بصفة مراقب لهذه المنظمة، بهدف تعزيز التواصل السياسي مع الدول الأعضاء، والاستفادة منها في عدة جوانب ومن بينها الانسياب المباشر للسلع و المنتجات الزراعية للسوق الليبي دون وسيط .

