“المغربي” يسلم وزير خارجية السلفادور رسالة من “سيالة”

ألتقى وكيل وزارة الخارجية، لطفي المغربي، كارلوس كاستانيدا وزير خارجية السلفادور خلال زيارته لدوا أمريكا الوسطى.

وسلم “المغربي”، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، وزير خارجية السلفادور، رسالة موجهة محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية حيث تتضمن الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية و تعزيز التعاون بين البلدين.

وأعرب المسؤول السلفادوري، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم إلى ليبيا على المستوى الثنائي و في إطار منظمة تكامل دول أمريكا الوسطى، متمنيا النجاح في المسار الإنتقالي و الديمقراطي في ليبيا .

