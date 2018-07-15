السراج وسلامة يشددان على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز،مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس السبت، حيث اتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات ، تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة.

من جهته، عبر المبعوث الأممي عن إرتياحه لإنتهاء أزمة موانئ خليج سرت، وعودة مسؤولية تشغيلها للمؤسسة الوطنية للنفط تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني وفقاً لقرارات مجلس الامن الدولي.

كما أبدى ترحيبه بمقترح السراج المتعلق بتشكيل لجنة فنية دولية بإشراف الأمم المتحدة للقيام بمراجعة إيرادات ومصروفات وتعاملات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء وكافة المؤسسات الاقتصادية والمالية الأخرى والذي يوفر أساساً سليماً لإرساء مبدأ الشفافية ولتوحيد المصرف المركزي.

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