غسان سلامة يكشف لماذا تشظت ليبيا إلى ألف قطعة؟

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه «ليبيا بلد تشظى إلى ألف قطعة، خاصة بسبب التدخل الخارجي الذي أنهى ما سماها “الديكتاتورية “في البلاد، وكان لهذه الديكتاتورية كما قال؛ عديد العيوب، لكنها حافظت على استقرار بلد بحجم فرنسا ثلاث مرات».

ورأى سلامه في حديث لمجلة «إيملي» الفرنسية السبت أنه «لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد»، مشيرًا إلى ضرورة «إنشاء نظام محاسبة عام، ونظام لإعادة توزيع عائدات النفط، وإعادة تشكيل جيش وطني ونظام تعليمي».

وأوضح سلامة أن «الوضع صعب في دول مثل العراق أو ليبيا، حيث يكون الموقف حرجًا بشكل خاص».

ولفت سلامة إلى أن الاستنتاج الذي استخلصه من التجربتين العراقية والليبية هو أنه «لا ينبغي أبدًا إسقاط ما سماه الديكتاتور إذا لم يكن أحد يعرف بالضبط كيف يحل محله».

وأكد سلامة أنه «ليس في نيته إنشاء ديكتاتور جديد. أريد أن أساعد الليبيين على اتخاذ القرارات الصحيحة لبدء عملية إعادة البناء، لكن يجب ألا نتوهم أن ما نضعه على القضبان سيتحقق أمامنا الآن. أعتقد أن الأمر سيستغرق جيلاً على الأقل لإعادة بناء الدولة وجعل الأمور أفضل».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية