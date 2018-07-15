العاملون بشركة مليتة يطالبون بسرعة التدخل لإطلاق سراح المختطفين

أدان العاملون بشركة مليتة للنفط والغاز، اختطاف العاملين في المحطة 186 بحقل الشرارة ، مطالبين الجهة المسؤولة عن خطفهم إطلاق سراحهم فوراً و بدون أي شروط.

وأوضح العاملون في بيان، إن هؤلاء المستخدمين يعتبرون طرف محايد و بعيد كل البعد عن أي نزاعات سياسية أو عسكرية أو حزبية، داعين المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية وكل المسؤولين والأعيان بالتدخل الفوري والسريع لإطلاق سراح المخطوفين .

كما بين العاملون، أن إستمرار إختطافهم يعرض العملية الإنتاجية للتوقف، خاصة بعد الانخفاض الشديد في إنتاج حقل الشرارة، والذي ينتج حالياً 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كان ينتج 300 ألف برميل في اليوم ، بسبب هذه الأعمال غير المسؤولة.

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