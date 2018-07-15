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موغيريني تؤكد من طرابلس على أهمية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

بعد تدشينها مقري بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثةالأوروبية لمراقبة الحدود أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من طرابلس على أهمية التعاون الاستراتيجي مع ليبيا، كما تناولت ملف الهجرة غير الشرعية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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