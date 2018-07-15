موغيريني تؤكد من طرابلس على أهمية التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وليبيا

بعد تدشينها مقري بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثةالأوروبية لمراقبة الحدود أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من طرابلس على أهمية التعاون الاستراتيجي مع ليبيا، كما تناولت ملف الهجرة غير الشرعية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
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