صحة المؤقتة تحذر مسؤولي الصحة بدرنة المنقطعين عن العمل

دعا وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب مسؤولي الصحة بدرنة، إيقاف رواتب وفصل المتخلفين والمُنقطعين عن العمل وأداء الواجب، بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة.

وأوضح عقوب على صفحة الوزارة، بأن هذا التوجيه جاء بناء على عدة مراسلات ونداءات متكررة عبر سائل الإعلام للاتحاق بأعمالهم دون جدوى، مطالباً مكتب التفتيش والمتابعة بالمرافق الصحية المعنية توضيح الموقف العام والاجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين وإحالة التقارير عن أوضاع الخدمات الصحية بالمدينة لوزارة الصحة .

كما طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة مدير مستشفى الوحدة ومدير إدارة الخدمات الصحية بالمدينة، فصل كل من يتخلف عن عمله دون مبرر، مع التشديد على ضرورة إحالة كشوفات كامله باسمائهم لديوان وزارة الصحة لاتخاذ كافة الاجراءات الإدارية وفقا للوائح والقوانين الإدارية المتبعة .

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