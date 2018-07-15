اجتماع لتقييم الوضع العام لامتحانات الشهادة الثانوية في يومها الأول

عقد وزير التعليم عثمان عبدالجليل، إجتماعاً طارئاً بديوان الوزارة مع اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات لتقييم الوضع العام لامتحانات الشهادة الثانوية في يومها الأول.

وبينت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أن الاجتماع الذي عقد أمس السبت، شمل استعراض تقارير سير العمل بكافة المواقع الامتحانية، بالإضافة إلى التباحث حول أسباب الازدحام الذي حصل أمس في المنفذ الرئيسي لجامعة طرابلس.

هذا وتم في ختام الاجتماع الإتفاق على وضع خارطة لبرنامج الزيارات للمناطق، وذلك من أجل الوقوف على سير الامتحانات فيها.

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