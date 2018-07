المتوسط:

دعا وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب مسؤولي الصحة بدرنة، إيقاف رواتب وفصل المتخلفين والمُنقطعين عن العمل وأداء الواجب، بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة.

وأوضح عقوب على صفحة الوزارة، بأن هذا التوجيه جاء بناء على عدة مراسلات ونداءات متكررة عبر سائل الإعلام للالتحاق بأعمالهم دون جدوى، مطالباً مكتب التفتيش والمتابعة بالمرافق الصحية المعنية توضيح الموقف العام والاجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين وإحالة التقارير عن أوضاع الخدمات الصحية بالمدينة لوزارة الصحة.

كما طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة مدير مستشفى الوحدة ومدير إدارة الخدمات الصحية بالمدينة، فصل كل من يتخلف عن عمله دون مبرر، مع التشديد على ضرورة إحالة كشوفات كامله بأسمائهم لديوان وزارة الصحة لاتخاذ كافة الاجراءات الإدارية وفقا للوائح والقوانين الإدارية المتبعة.

The post «صحة المؤقتة» تهدد المنقطعين عن العمل في درنة بقطع الرواتب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية