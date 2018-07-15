موغريني تختتم زيارتها إلى العاصمة طرابلس

أنهت الممثل الأعلى للسياسات الأمنية والخارجية بالإتحاد الأوروبي فردريكا موغريني زيارتها إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، أن هذه الزيارة جاءت ضمن إطار الإهتمام الذي يوليه الإتحاد الأوروبي لتعزيز علاقات التعاون مع ليبيا في العديد المجالات، إضافة إلى دعم ليبيا نحو تحقيق الأمن والاستقرار .

الجدير بالذكر، أن موغريني بحثت خلال زيارتها أمس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة سبل تطوير التعاون و الدعم الفني والتقني الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي لتأمين الحدود الليبية الجنوبية وتدريب خفر السواحل الليبي، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال التعليم و المنح الدراسية للطلبة الليبيين والتعاون في القطاع الصحي .

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