منظمة تستنكر تصاعد حالات الاختطاف والاعتقال بين قبائل المشاشية والزنتان

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، حكماء وأعيان قبائل المشاشية والزنتان والمجالس البلدية لمدن الزنتان ومزدة والشقيقة، بالتدخل العاجل للوقف الفوري لعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين على أساس الهوية الاجتماعية فيما بين الطرفين.

وشددت اللجنة في بيان تلقت قناة ليبيا نسخة منه، على ضرورة تجنب استمرار هذه الحوادث المؤسفة من الاختطافات والاعتقالات المتبادلة، والعمل على إنهاء أسباب التوتر، والاحتكام في حل جميع الخلافات والإشكاليات العاقلة فيما بينهم للسلطات القضائية المختصة للفصل فيها بما يرضي جميع الأطراف.

وختمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانها ، بدعوة مجالس الحكماء والأعيان والمصالحة الوطنية بالتدخل العاجل لرأب الصدع وتهدئة الأوضاع ونزع فتيل التوثر وللحيلولة دونما تصاعد الأوضاع فيما بين القبيلتين، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار الوطني بالمنطقة .

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