وفد من «المؤقتة» يقدم العزاء بنجل عمر المختار

أدى وفد من الحكومة المؤقتة برئاسة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف واجب العزاء في الحاج محمد نجل شيخ الشهداء عمر المختار، الذي وافاه الأجل الخميس عن عمر ناهز 97 عاماً.

وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أن رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات مراد الشكري، إضافة إلى وفد من الحكومة المؤقتة، كان برفقة وزير الداخلية.

الجدير بالذكر أن الفقيد كان شخصية وطنية ساهمت في تكوين نواة الجيش وتقلد العديد من المناصب الإدارية الهامة قبل أن يتجه للعمل الأهلي الاجتماعي كأحد أعيان وحكماء ومشائخ ليبيا الذين كان لهم دور في الحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك للبلاد.

