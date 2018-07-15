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منظمة (PUI) توفر أطقم طبية متخصصة لبلدية توكـرة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-توكرة قال مدير مكتب الإعلام في إدارة الخدمات الصحية التابع لبلدية توكرة “محمد العقوري ” إنهم عقدوا اتفاقا مع منظمة الإغاثة الدولية الأولية (PUI)  على توفير طاقم طبي لبلدية توكرة يتضمن مجموعة من التخصصات من أبرزها ( أخصائي أمراض باطنية , أخصائية أمراض نساء وتوليد ,أخصائي أطفال أخصائي دعم نفسي وسلوكي ) . وأوضح ” …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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