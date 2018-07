«طرابلس» تتسلم الطائرة الرئاسية بعد صيانتها في السودان

المتوسط:

استلمت ليبيا أمس السبت الطائرة الرئاسية نوع ”انتي نوف” بعد استكمال صيانتها التي استغرقت عاما كاملا، وأجرت شركة أوكرانية أعمال الصيانة بدولة السودان.

وتم الافراج عن الطائرة من قبل السلطات السودانية وتم تسليمها للمجلس الرئاسي بمطار معيتيقة مساء السبت.

ويذكر أن الطائرة الرئاسية الخاصة وهى من طراز “انتنوف 74 “عادت إلى ليبيا بعد رحلة صيانة تمت وفق ترتيب معقد مع شركات أوكرانية نفذت الصيانة على الطائرة بمقر مؤسسة الصافات بالسودان، من خلال الصيانة تم تمديد العمر الافتراضي للطائرة إلى سنة 2020.

