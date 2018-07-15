داخلية الوفاق: العميد الرتيمي لم يقتل ولكنه انتحر !

العنوان-طرابلس

نفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق صحة المعلومات والأخبار المتداولة والتي تتحدث عن اغتيال العميد خيري الرتيمي التابع لرئاسة الأركان الجوية.

الوزارة وعبر حسابها على فيسبوك ذكرت أنه من خلال تحقيقاتها وجمع الاستدلالات تبين لها أن الرتيمي انتحر وقتل نفسه بمسدس داخل المكان المخصص للوضوء بمسجد بن نابي بطرابلس أثناء صلاة الفجر.

وحسب الوزارة فإن شهود عيان سمعوا إطلاق نار ووجدوا الرتيمي مقتولا بطلقة في الرأس والمسدس لايزال بيده، مشيرة إلى أنه قبل انتحاره أرسل رسالة إلى أحد أصدقائه يوصيه فيها بعائلته، مرجعة انتحاره إلى تعرضه لضغوط حياتية مؤخرا.

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