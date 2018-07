المتوسط:

عقدت لجنة التدريب بمنطقة الجبل الغربي في مدينة غدامس، اجتماعا لوضع اللوائح الخاصة بالتأهيل القيادي لقادة كشافة مفوضية غدامس.

وقال قائد مفوضية غدامس للكشافة والمرشدات حمود حمود ،إن اجتماعهم جاء بغية وضع أسس للرفع من مستوى قادة الكشافة وتطوير الحركة الكشفية بالمنطقة

The post لجنة التدريب بغدامس تعقد اجتماعا لتطوير حركة الكشافة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية