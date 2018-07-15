اخبار ليبيا الان

رئيس هيئة مكافحة الفساد : “الصديق الكبير” ديكتاتور ليبيا الجديد

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

صرح رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ في مقابلة صحفية أن اصرار الهيئة على العمل نابع من وضع المواطن الليبي ، الذي يقف ساعات أمام المصارف ولا يحصل حتى على قوت يومه وتابع “في المقابل للاسف يوجد أشخاص كمحاافظ مصرف ليبيا المركزي ” يتبجحون” بشرعية مؤسساتهم ولا يتعاونون لا مع المواطن ولا معنا لمحاربة الفساد”

وذكر الشيخ أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد اطلاقاً ، ووصف الشيخ  الصديق الكبير بأنه دكتاتور ليبيا الجديد ، وصرح أن الهيئة استدعت أحد المدراء في مصرف ليبيا المركزي فرد المكتب القانوني للمصرف تباعاً على استدعاء الهيئة رداً وصفه بالمليء بالمغالطات القانونية وبالأخطاء الفادحة ، وتابع الشيخ أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يتحدث عن الشرعية وقد صدر فيه حكم ابتدائي وحكم محكمة عليا .

وذكر الشيخ أن هناك العديد من الوزارات والهيئات التي تتجاوب مع الهيئة بشكل كبير ، وأكد على أن الهيئة لا تنتظر تجاوباً من جميع المؤسسات ولديها طرق للحصول على المعلومات عن طريق التحقيق والتحري ، وصرح أن ابرز القطاعات تجاوباً هي وزارة الصحة ووزارة التعليم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك