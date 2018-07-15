رئيس هيئة مكافحة الفساد : “الصديق الكبير” ديكتاتور ليبيا الجديد

العنوان-طرابلس

صرح رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ في مقابلة صحفية أن اصرار الهيئة على العمل نابع من وضع المواطن الليبي ، الذي يقف ساعات أمام المصارف ولا يحصل حتى على قوت يومه وتابع “في المقابل للاسف يوجد أشخاص كمحاافظ مصرف ليبيا المركزي ” يتبجحون” بشرعية مؤسساتهم ولا يتعاونون لا مع المواطن ولا معنا لمحاربة الفساد”

وذكر الشيخ أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد اطلاقاً ، ووصف الشيخ الصديق الكبير بأنه دكتاتور ليبيا الجديد ، وصرح أن الهيئة استدعت أحد المدراء في مصرف ليبيا المركزي فرد المكتب القانوني للمصرف تباعاً على استدعاء الهيئة رداً وصفه بالمليء بالمغالطات القانونية وبالأخطاء الفادحة ، وتابع الشيخ أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يتحدث عن الشرعية وقد صدر فيه حكم ابتدائي وحكم محكمة عليا .

وذكر الشيخ أن هناك العديد من الوزارات والهيئات التي تتجاوب مع الهيئة بشكل كبير ، وأكد على أن الهيئة لا تنتظر تجاوباً من جميع المؤسسات ولديها طرق للحصول على المعلومات عن طريق التحقيق والتحري ، وصرح أن ابرز القطاعات تجاوباً هي وزارة الصحة ووزارة التعليم .

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