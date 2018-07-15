عبد الجليل يعقد اجتماعاً طارئاً مع العليا للإمتحانات لتقييم وضع إمتحانات الثانوية العامة

ليبيا – عقد وزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل أمس السبت اجتماعاً طارئاً مع اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات لتقييم الوضع العام لامتحانات الثانوية العامة في يومها الأول ، مبدياً رضاه التام عن عمل اللجنة.

عبد الجليل تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم إلى استعراض تقارير سير العمل بكافة المواقع الامتحانية بالإضافة الى التباحث حول أسباب الازدحام الذي حصل في المنفذ الرئيسي لجامعة طرابلس القاطع (أ) ، مؤكداً للحاضرون أن الازدحام الحاصل لم يؤثر على وصول الطلاب لقاعاتهم في الموعد المحدد وأن اليوم الأحد هو الفيصل لتقييم الامر بشكل موضوعي.

وأصدر عبدالجليل تعليماته للجنة لتنظيم العمل بنقاط تجمع وسائل النقل ، مشدداً على ضرورة متابعة الأمر بشكل جاد لتبقي اللجنة في حالة تواصل دائم لوضع الوزير في صورة موقف يومي عن سير الامتحانات.

الحاضرون اتفقوا على وضع خارطة لبرنامج الزيارات للمناطق من أجل الوقوف فعلياً على سير الامتحانات بكل منطقة في البلاد.

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