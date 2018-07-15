اقتحام أوكار الخلايا بدرنة وضبط 50 جهاز تفجير عن بعد

أكد مدير مكتب الإعلام بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب سامي المتريح في تصريح صحفي أن وحدة القبض والتحري التابعة لمكافحة الإرهاب، تمكنت من تفكيك عدة خلايا نائمة كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية داخل المناطق المحررة بمدينة درنة.

وأضاف المتريح:” لقد تم اقتحام أحد أوكارا الخلايا الإرهابية بمدينة درنة وضبط 50 جهاز تفجير” عن بعد “من النوع الحديث وحقائب متفجرة وعدد كبير من الملصقات الخاصة بتفجير السيارات، ايضاً ألغام أرضية وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى كتب من تأليف الإرهابي أيمن الظواهري يحث فيها على العمليات الانتحارية.

يذكر ان مدينة درنة مازالت تشهد اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وبقايا جيوب من عناصر التنظيمات الإرهابية في الجزء المتبقي من حي المغار والممتد من مسجد الرشيد إلى أزقة المدينة القديمة والقريبة من سوق الظلام ومروراً بها عبر عمارة الأوقاف إلى وسط المدينة في شارع الفنار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية