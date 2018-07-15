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أهالي طرابلس يشعلون الشموع ويلعنون الظلام

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس قال مراسل العنوان في طرابلس إن تواصل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة  في طرابلس سبب في إحتقان كبير في الشارع خاصة أن بعض المناطق تعاني من الانقطاع  لمدة تراوحت مابين  10 إلى 18 ساعة والبعض الأخر 3 ساعات  فقط . و أضاف مراسلنا أن هناك مدن بالمنطقة الغربية  لا تقطع عليها الكهرباء  مثل جنزور و …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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