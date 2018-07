المتوسط:

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في ليبيا في 2011 كان انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف لافروف، خلال حوار مع الإعلامي الأمريكي “لاري كينغ” عرضته قناة روسيا اليوم أن عدد الليبيين الذين قتلوا وجرحوا ونزحوا من ديارهم بسبب التدخل الأجنبي أكبر بكثير من الذين عانوا تحت نظام القذافي رغم أنه كان ديكتاتورا.

وأوضح وزير الخارجية الروسية أن الذين دمروا العراق وليبيا يحاولون الآن دعوة المجتمع الدولي لتقاسم مسؤولية أزمة المهاجرين، على حد تعبيره.

The post وزير الخارجية الروسي: تدخل أمريكا والأطلسي في ليبيا 2011 انتهاكا للقانون الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية