المتوسط:

اتهم رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بعدم التعاون مع هيئة مكافحة الفساد إطلاقاً، ووصف الشيخُ الصديق الكبير بأنه دكتاتور ليبيا الجديد.

وأوضح الشيخ في تصريحات صحفية، أن الهيئة استدعت أحد المديرين في مصرف ليبيا المركزي فرد المكتب القانوني للمصرف تباعاً على استدعاء الهيئة رداً مليء بالمغالطات القانونية وبالأخطاء الفادحة.

وبين الشيخ أن هناك العديد من الوزارات والهيئات التي تتجاوب مع الهيئة بشكل كبير، كما أن الهيئة لا تنتظر تجاوباً من جميع المؤسسات ولديها طرق للحصول على المعلومات عن طريق التحقيق والتحري.

The post «مكافحة الفساد»: مصرف ليبيا لا يتعاون معنا و«الكبير» ديكتاتور جديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية