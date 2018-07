المتوسط:

أرسلت مديرية أمن بنغازي تعميمات لرؤساء الأقسام والمراكز والمكاتب والوحدات بالمديرية، قالت خلاله :«تنظيماً لسير العمل وتوزيع اختصاصات على الدارات المتخصصة، لذا تتخذ إجراءاتكم بإحالة كشوفات بأسماء الشهداء والمفقودين مع رفقة ملفاتهم الشخصية إلى وحدة الشهداء والمفقودين بالمديرية».

وطالبتهم المديرية بإسقاط أسماء الشهداء والمفقودين من القوة العمومية للأعضاء لنقلهم إلى وحدة الشهداء والمفقودين بالمديرية، مضيفة، يطلب كل فيما تعنيه التنبيه على كافة اﻹدارات واﻷقسام والوحدات التابعة لكم بإتباع والتقيد واعتبار هذ التعميم في غاية اﻷهمية ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية

The post «أمن بنغازي» تطالب الإدارات بإحالة كشوف أسماء الشهداء إلى اللجنة المتخصصة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية