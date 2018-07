“سرية الأبرق” لـ”المتوسط”: ضبط خلية إرهابية و50 جهاز تفجير بدرنة

خاص – المتوسط

أكد مساعد آمر سرية الأبرق الأولى مشاة، النقيب صلاح أبو طبنجات، أن وحدة القبض والتحري التابعة لمكافحة الإرهاب، تمكنت من تفكيك عدة خلايا نائمة كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية داخل المناطق المحررة بمدينة درنة.

وقال بوطبنجات، في تصريح خاص لـ”المتوسط”: لقد تم اقتحام أحد أوكارا الخلايا الإرهابية بمدينة درنة وضبط 50 جهاز تفجيرعن بعد من النوع الحديث وحقائب متفجرة وعدد كبير من الملصقات الخاصة بتفجير السيارات، ايضاً ألغام أرضية وعبوات ناسفة، بالإضافة إلى كتب من تأليف الإرهابي أيمن الظواهري يحث فيها على العمليات الانتحارية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، قد أعلن الخميس 28 يونيو، رسمياً تحرير مدينة درنة من الإرهابيين.

وقال حفتر في خطاب متلفز: “نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا”.

