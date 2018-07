المتوسط:

التقى المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ت. وليامز في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وفدا من مدينة مصراتة، اليوم الأحد.

وبحسب تغريدة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، على حسابها الشخصى في تويتر، اليوم الأحد، تمحورت المباحثات حول التطورات السياسية، وأهمية الإصلاح الاقتصادي وضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ليبيا.

