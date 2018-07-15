الطائرة الرئاسية تصل مطار معيتيقة

استلمت ليبيا الطائرة الرئاسية الخاصة نوع “أنتي نوف” 74 بعد الانتهاء من أعمال صيانة تمديد عمر الطائرة بإشراف شركات أوكرانية قامت بصيانتها داخل مقر مؤسسة الصافات في السودان.

وحطت الطائرة الرئاسية بساحات الطائرات في مطار معيتيقة الدولي مساء أمس السبت قادمة من السودان بعد الانتهاء من تنفيذ إجراءاتها المالية.

وقال مطار معيتيقة في منشور على صفحته الرسمية بموع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة الأخيرة مددت عمر الطائرة الرئاسية الافتراضي إلى عام 2020، مُشيراً إلى احتمال إخضاعها إلى مرحلة صيانة آخرى بعد ذلك.

ويُشار إلى أن أعمال الصيانة الفنية التي أجريت على الطائرة تمت بالتعاون مع مُهندسين ليبيين قاموا بتقديم تقارير حول الأعطال والمشاكل التي تعرضت لها الطائرة.

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