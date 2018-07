أعلنت الشركة العامة للكهرباء نشرة الأحمال اليوم الأحد 15 يوليو 2018، فى تقريرها اليومي.

وقالت الشركة أن ساعات طرح الأحمال 8 ساعات يوميا، وأن والعجز المتوقع 1650 ميجاوات والاستهلاك المتوقع 7650 ميجاوات والقدرة الإنتاجية الفعلية 5100 ميجاوات

