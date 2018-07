موظفو «خارجية المؤقتة» يعتصمون بمقر الوزارة.. والسبب 4 مطالب

المتوسط:

أعلن موظفو وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة دخولهم في اعتصام سلمي مفتوح حتى تتحقق لهم مجموعة من المطالب.

وشملت قائمة المطالب التي تحصلت «المتوسط» على نسخة منها، 4 مطالب رئيسية، وهي تعيين وزير للخارجية ومنحه كافة اختصاصاته على أن يباشر عمله من داخل مبنى الوزارة، وإعادة كافة الصلاحيات الخاصة بإدارة الشؤون القانونية، وإرجاع طابعة الجوازات الدبلوماسية إلى ديوان الوزارة، وإقالة مدير مكتب الوزير لارتكابه عددا من المخالفات حسب البيان.

