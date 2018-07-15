شركة الكهرباء تدرس تركيب محطات مؤقتة لتقليل طرح الأحمال

في اطار حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة بأن الشركة تبحث الاستعانة بمحطات الكهرباء المؤقتة ضمن خطة الطوارئ لسد فجوة الطاقة و لضمان استعادة الكهرباء في أقصر إطار زمني ممكن.

واضاف محطات الكهرباء المؤقتة ” تي أوف” سيتم توزيعها علي المناطق ووضعها على قواعد ثابته بأماكن آمنة وتوصيل كوابل منها لربطها مع كوابل محطات الكهرباء الرئيسية مؤكداً علي قدرة المهندسين والفنيين بالشركة على إنجاز هذا العمل.

وذكر ” حمزة ” بأن الأحمال الزائدة شكلت عبء وضغط كبير علي محطات الكهرباء وهو ما تسبب في حدوث حرائق في بعض المحطات وشدد على ضرورة تعاون المواطنين في الترشيد الأمثل لاستهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف الأحمال على الشبكة وتوفير قطاع الغيار والمعدات المطلوبة من قبل الجهات المختصة لإجراء الصيانة اللازمة لأجل استقرار شبكة الكهرباء.

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