سلامة: أريد مساعدة الليبيين على بناء بلادهم

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إنه يرغب في مساعدة الليبيين على اتخاذ القرارات الصحيحة لبدء عملية إعادة البناء في البلاد.

ورأى سلامة، في حوار صحفي مع مجلة “إميل”، أن إعادة بناء الدولة وجعل الأمور أفضل في ليبيا قد يستغرق جيلًا على الأقل.

وأشار سلامة إلى ضرورة إنشاء نظام محاسبة عام، ونظام لإعادة توزيع عائدات النفط، وإعادة تشكيل جيش وطني، وبناء نظام تعليمي “فعال”؛ للمساعدة في إنشاء الدولة.

وذكر سلامة أنه لا نية له في تنصيب ديكتاتور جديد في ليبيا، مضيفًا أن البلد “انفجر إلى 1000 قطعة”؛ بسبب التدخل الخارجي الذي أنهى الدكتاتورية، وفق قوله.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفق، السبت، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، على ضرورة الالتزام بإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية على قاعدة دستورية سليمة تُنهي المراحل الانتقالية.

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