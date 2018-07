رئيس هيئة مكافحة الفساد: التحقيق مع وزير صحة الوفاق الأسبوع الجاري

المتوسط:

صرح نعمان الشيخ رئيس هيئة مكافحة الفساد، أنه تم استدعاء وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عمر بشير الطاهر، للتحقيق في يوم 22 من شهر يونيو الماضي، وذلك لغرض التحقيق في بعض التجاوزات التي سجلت على وزارة الصحة خلال الفترة الماضية.

وتابع الشيخ قائلاً ” لكن نتيجة لتزامن هذا التوقيت مع نهاية شهر رمضان المبارك وبعض الظروف الأخرى التي أحالت دون تنفيذ هذا الموعد، وقد صدرت رسالة هذا الاستدعاء إلى بداية هذا الأسبوع وستتابع صدى مجريات التحقيق .

وذكر الشيخ أن وزارة الصحة من أكثر الوزارات المتعاونة مع الهيئة والتي تستجيب سريعاً لمطالب الهيئة وتتعاون معها، وأن الهيئة تحاول استهداف القطاعات التي تهم المواطن الصحة والتعليم والاقتصاد.

