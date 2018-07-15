اخبار ليبيا الان

إخراج متفجرات من أوكار الإرهابيين في درنة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت فرق القبض والتحري التابعة للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة عن ضبط أسلحة ومتفجرات وقذائف ملغمة داخل مدينة درنة بعد اقتحامها أوكاراً للجماعات الإرهابية.

وتمكنت الفرق من ضبط 50 جهاز حديث مُخصص لتفجير المُفخخات عن بعد، بالإضافة إلى عبوات ناسفة وألغام أرضية وحقائب متفجرة، إلى جانب عدد كبير من ملصقات تفجير المركبات الآلية، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب.

وكانت الجماعات الإرهابية تحتفظ بهذه الأسلحة والمتفجرات بهدف استخدامها في تنفيذ عملياتها الإرهابية بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك