صندوق النقد يبحث مع خبراء ليبيين ” اقتصاد الظل “

يبحث فريق من الماليين الليبيين مع فريق عمل خبراء صندوق النقد الدولي في تونس اليوم سبل مواجهة الاقتصاد غير الرسمي ( اقتصاد الظل ) في ليبيا وتأثيره علي الانشطة الاقتصادية.

يذكر بأن معدل الاقتصاد غير الرسمي ( اقتصاد الظل ) في ليبيا تجاوز حسب اخر التقارير المنشورة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1995 – 2016.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قد نوه في مارس الماضي إن ليبيا لن تستقر ما لم يتم القضاء على اقتصاد الظل بها حيث اعتبر إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله ما لم ينته الاقتصاد الأسود الاستيلاء على المال العام.

وفي اطار مكافحة الاقتصاد الاسود اصدر مجلس الامن اصدر مذكرات اعتقال استهداف « كبار المهربين » ومنهم مهربي البشر.

صندوق النقد الدولي كان قد اصدر خلال الايام الماضية دراسة حديثة عن معدلات الاقتصاد غير الرسمي حملت عنوان اقتصاد الظل حول العالم وبينت فيها ان معدل اقتصاد الظل في معظم الاقتصادات المتقدمة بين 14 و16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و32 وحتى 35 في المائة في الاقتصادات الصاعدة، فيما يتجاوز في بعض الدول العربية معدل 34 في المائة.

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