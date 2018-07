«الهجرسي»: وقود ليبيا المهرب يغطي 40% من احتياجات تونس بقيمة مليار دولار

المتوسط:

كشف رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز في ليبيا ميلاد الهجرسي، أن 40% من احتياجات السوق المحلية التونسية للوقود يجري تغطيتها بالوقود الليبي المهرب.

وبيّن الهجرسي، في تصريحات صحفية، أن الخسائر جراء التهريب قدّرها المسؤولون الليبيون بنحو مليار دولار، منذ بدأت حملة مكافحة تهريب الوقود.

جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا يعد ممراً لعمليات تهريب السلع والمحروقات في الاتجاهين، ويجري تهريب الوقود الليبي المدعوم إلى تونس، فيما يجري تهريب المواد الغذائية من تونس باتجاه ليبيا.

