حماية المستهلك: لا وجود لصناعة عصائر طازجة في السوق المحلي

جمعية حماية المستهلك تؤكد تلقيها العديد من الشكاوى حول تزايد استخدام مصانع العصائر لمادة الفاكهة المجففة المستوردة وتؤكد لا وجود لصناعة عصائر طازجة في السوق المحلي.

الشارف عمار عضو جمعية حماية المستهلك اكد علي ان الجمعية كانت قد طالبت في فترات سابقة بمنع استيراد العصائر المجففة ” البودرة” ومنع استخدامها في تصنيع العصائر ومنتجاتها.

وطالب مركز الرقابة علي الاغذية أن يقوم بالدور الموكول له في حماية المواطن من الغش والتأكد في مطابقة منتجات العصائر للمواصفات المعيارية والاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الدول التي تصدر لنا عصائر البودرة لا تبيعه في أسواقها وتحرص على توفير العصائر الطازجة لمواطنيها وان فائض انتاجها تحوله على شكل عصير بودرة وتصدره لنا وأن من حق المواطن الليبي أيضاً ان يستهلك العصائر الطازجة اسوة بباقي الدول .

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