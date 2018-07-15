توجه منفذي هجوم حقل الشرارة إلى منطقة مرزق

أكد الناطق باسم الغرفة الأمنية أوباري العابدين بسني، ورود معلومات تفيد بتوجه الخاطفين الذين قاموا بهجوم مسلح صباح أمس السبت على المحطة 86 بحقل الشرارة، إلى منطقة مرزق.

وبين بسني في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن الغرفة الآن في حالة طوارئ ، حيث تم إعلان حالة النفير في محيط حقل الشرارة، إلى جانب تسيير دوريات صحرواية للبحث عن المخطوفين.

كما وبين أن فريق من الغرفة سيتوجه إلى مدينة مرزق والمدن المجاورة للبحث المختطفين، مؤكداً في هذا الصدد عقد اجتماع مع مدير شركة مليتة للنفط والغاز، وقوة الحماية، ورئيس البلدية أورباي لتشكيل غرفة عمليات.

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